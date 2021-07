manger sain : la famille des Ecofood

Sauver la planète tout en mangeant goûteux

Principe: C’est l’alliance du bon, du propre et du juste. 1) Adopter un comportement respectueux des écosystèmes et de la biodiversité. 2) Assurer des conditions de vie équitables aux producteurs. 3) Privilégier les produits qui ont du goût et les paniers fermiers .

Les adeptes: Les 85 000 adhérents de Slow Food, mouvement créé en 1989 par l’Italien Carlo Petrini. Jean-Pierre Coffe, pourfendeur de la malbouffe. Leurs ennemis: Le clown McDo, la TV qui avachit, le 0% qui dénature le goût, les mangeurs de sushis au thon rouge, les capricieux qui veulent des cerises en hiver.

Vous ne les verrez jamais : Acheter du pop-corn pendant l’entracte.