Se déplacer autrement, en quoi est-ce un enjeu majeur ?

Le changement climatique est là, à nos portes. Il commence doucement à s’installer et nous sommes en train de le regarder tout sourire.

Un petit peu comme l’histoire de cette grenouille que l’on met dans une casserole d’eau. On fait chauffer l’eau, elle trouve ça agréable…

C’est vrai que c’est plutôt agréable quand il fait un peu plus chaud.

Puis la chaleur augmente. Elle ne s’inquiète pas trop elle est bien, à se prélasser dans son jacuzzi. Tranquillement, elle entre dans un état de demi sommeil paisible.

Puis la chaleur augmente encore et toujours. A un point que ça ne devient plus confortable du tout. Notre grenouille commence à s’inquiéter, mais son demi sommeil, qui l’a rend amorphe, l’empêche de contester.

C’est alors que l’eau boue… Je vous laisse imaginer la suite.

Il faut réagir, on a plus le temps.

On le sait tous. Les analyses sont là, le bilan est lourd. Toutefois, il continue d’être contesté, ou accepté mollement pour faire bonne figure sans pour autant générer de réaction à la hauteur de l’événement. Isabelle Delanoye, Scénariste du film home de Yann Arthus Bertrand, avait trouvé les mots justes : « on a pas 20 ans pour réagir, on a 20 ans pour réussir ».

Seulement voilà, on sait à quelle vitesse va le monde…Pour les jeunes dans 20 ans, c’est l’infini, pour les plus agés, 20 ans, c’est la retraite.

La réaction aux changements climatiques se heurte aux mêmes freins que l’ensemble des problématiques du développement durable. C’est du long terme.